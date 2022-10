Nuovi bonus auto dal 2 novembre 2022: fino a 7.500 euro di sconto

Prima che il nuovo Governo Meloni possa mettersi al lavoro, il precedente Governo Draghi ha sganciato un ultimo, importante provvedimento a firma Giancarlo Giorgetti: dal prossimo 2 novembre ripartono gli incentivi auto per veicoli poco inquinanti.

Il rinnovato Ecobonus parte ufficialmente dalle ore 10:00 del prossimo 2 novembre sulla piattaforma dedicata del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Esistono però delle limitazioni, sia per i cittadini che possono accedere al bonus, sia per le auto compatibili. Scopriamo tutto in dettaglio. Innanzitutto le auto compatibili devo avere emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, dunque in linea di massima il provvedimento riguarda auto 100% elettriche e Plug-in Hybrid di categoria M1.

Le novità del nuovo DPCM prevedono che i cittadini con reddito inferiore a 30.000 euro all'anno possono avere un incremento del 50% sul bonus classico nell'anno 2022. Questi utenti possono così avere fino a 7.500 euro di contributo con rottamazione di un veicolo inquinante, oppure 4.500 euro senza rottamare nulla su una nuova auto elettrica con emissioni comprese fra 0 e 20 g/km di CO2. Il prezzo di listino di queste vetture non deve superare i 35.000 euro IVA esclusa.

Per la fascia 21-60 g/km di CO2 con prezzo non superiore a 45.000 euro IVA esclusa è possibile avere fino a 6.000 euro di contributo con rottamazione, 3.000 euro senza rottamazione.

I nuovi fondi sono destinati anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto, non è incluso però il car sharing e a patto che mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi. In questo caso è possibile avere fino a 2.500 euro di bonus con rottamazione, 1.500 euro senza rottamazione, per l'acquisto di una nuova auto elettrica non superiore a 35.000 euro IVA esclusa. Per le Plug-in Hybrid si possono avere fino a 2.000 euro con rottamazione, 1.000 euro senza rottamazione. Anche in questo caso il prezzo non deve superare i 45.000 euro IVA esclusa.



Il 19 ottobre scorso invece è ripartito l'Ecobonus per moto e scooter elettrici.