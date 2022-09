Nuovi blocchi a Milano dall'1 ottobre 2022: le auto che non entrano più in Area B e C

Fra due settimane esatte inizierà il mese di ottobre, e questo significa che a Milano scatteranno nuovi blocchi e divieti per alcune tipologie di automobili. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Il prossimo 1 ottobre 2022 scattano nuovi divieti sia per l'Area C, la ZTL centrale di Milano, che per l'Area B, la ZTL "estesa" che copre di fatto tutto il territorio comunale. Partiamo dall'Area C: da ottobre non potranno più circolare veicoli per il trasporto persone Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con Fap installato successivamente entro il dicembre 2018, Euro 5 diesel.

In Area B scattano i divieti per le auto Euro 2 benzina, Euro 4 diesel senza Fap, euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con Fap installato entro il 31 dicembre 2018, Euro 5 diesel. Rispetto alle precedenti normative, i veicoli che si aggiungono al divieto sono dunque gli Euro 2 benzina, Euro 4 e 5 diesel.

In Area C l'ingresso è comunque possibile pagando il classico ticket da 5 euro, mentre in Area B l'ingresso è vietato anche se ci sono delle piccole concessioni: il Comune di Milano mette a disposizione 50 ingressi annuali, oppure c'è la possibilità di installare il sistema Move-In con il quale circolare per diversi chilometri ogni anno.

Ricordiamo che prossimamente l'intera Area B di Milano potrebbe diventare a pagamento.