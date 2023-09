Nuovi accordi fra Tesla e TSMC per i chip del supercomputer Dojo

Tesla sta intensificando la sua partnership con il produttore di chip TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) per la produzione del chip D1 per il suo supercomputer personalizzato di nome Dojo. Il mega computer servirà per l'apprendimento automatico basato sull'intelligenza artificiale attraverso la flotta di veicoli.

Il funzionamento del chip D1 è caratterizzato da delle tessere che vengono poi assemblate per creare un cluster completo del supercomputer. Questa mossa rappresenta un passo significativo per Tesla nel migliorare la sua capacità di addestrare le reti neurali utilizzando dati video degli utenti (previa autorizzazione ovviamente), un aspetto cruciale per la tecnologia di visione artificiale che alimenta i suoi sforzi di guida autonoma.

Inizialmente, Tesla aveva presentato Dojo durante l'AI Day nel 2021, ma il sistema era ancora in fase di sviluppo. Nel corso dell'anno successivo, Tesla ha continuato a lavorare su Dojo, e nell'AI Day del 2022, ha mostrato alcuni progressi significativi nell'implementazione. L'obiettivo di Tesla è portare Dojo a una capacità di 100 Exa-flop entro la fine del 2024.

La partnership rafforzata con TSMC suggerisce che Tesla sta facendo progressi significativi nel portare Dojo alla sua massima capacità e potrebbe indicare ulteriori sviluppi nell'ambito della guida autonoma e dell'uso dell'intelligenza artificiale nei veicoli Tesla.