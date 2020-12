Nuove Tucson N e Kona N: come saranno le nuove sportive Hyundai

Se cercate un nuovo SUV/Crossover dal DNA sportivo, e la Ford Puma ST non è abbastanza, beh forse vi conviene attendere le varianti N di Kona e Tucson.

Hyundai ha infatti confermato che i suoi SUV/Crossover di punta arriveranno anche in variante sportiva, così come accaduto a i20 e i30. La Tucson N sarà una naturale evoluzione della nuova Tucson 2021 presentata in questo mese di dicembre - che ci ha convinto non poco già al primo test drive -, che assieme alla Kona N si farà notare grazie a una calandra ad hoc di colore scuro, un assetto ribassato rispetto allo standard, minigonne laterali, uno spoiler, uno splitter anteriore, prese d’aria più generose, pinze dei freni di colore rosso, cerchi in lega da 19 pollici e un doppio terminale di scarico.

Tanta carne al fuoco dunque per le nuove sportive di casa Hyundai, con la Kona N che dovrebbe toccare i 280 CV grazie a un motore benzina 2.0 T-GDi con cambio manuale a 6 marce. La Tucson N invece dovrebbe offrire 290 CV e 420 Nm di coppia massima, grazie a un motore a benzina 2.3 T-GDi abbinato a un cambio automatico a doppia frizione 7DCT a 7 rapporti. Questa particolare variante dovrebbe avere la trazione All-Wheel Drive.