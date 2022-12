Le nuove Tesla possono diventare dei PC da gaming anche a casa: basta un'app

Anche quest’anno Elon Musk ha regalato agli utenti Tesla un grande aggiornamento di Natale, con all’interno l’app di Steam riservata a Model S e Model X 2021 e 2022. In questo modo le auto californiane diventano dei PC da gaming su ruote, potete però sfruttare la potenza delle Tesla anche a casa...

Come più volte abbiamo ricordato su queste pagine, a partire dal 2021 le nuove Tesla Model S e Tesla Model X possiedono un hardware potente quanto la PS5 di Sony, motivo per cui tramite Steam potete anche giocare a titoli AAA come Cyberpunk 2077 ed Elden Ring. Per quanto l’idea di giocare in auto, mentre magari questa si ricarica a una colonnina pubblica, possa essere stuzzicante, le vetture di Elon Musk nascondono un potenziale ben più grande.



Basta scaricare su un dispositivo compatibile l’app Steam Link per trasformare le nuove Tesla in computer da gaming anche a casa. L’applicazione funziona ad esempio su MacBook o Apple TV e serve ad avere i contenuti in streaming di Steam: in pratica la Tesla può trasmettere a un laptop o alla TV di casa il contenuto, che poi noi possiamo giocare tramite un controller MFI collegato direttamente al MacBook o alla Apple TV.



L’unico requisito davvero fondamentale è avere la Tesla e il dispositivo con Steam Link connessi alla stessa rete WiFi. Anche se le nuove Model S e Model X non sono ancora arrivate ufficialmente in Italia, il tutto dovrebbe funzionare anche sulle versioni Plaid giunte nel nostro Paese da qualche settimana, ne parliamo nell’articolo Le nuove Tesla Model S e Model X Plaid arrivano in Italia.