Le nuove Tesla Model S e Model X 2022 finalmente in viaggio verso l'Europa

È fuor di dubbio che le Tesla più vendute negli ultimi anni siano state le Model 3 e Model Y, la compagnia di Elon Musk però non ha dimenticato le Model S e Model X - che ora stanno finalmente per arrivare in massa in Europa.

Le nuove Tesla Model S e Model X sono state pesantemente aggiornate nel 2021 (la nuova Tesla Model S 2021 potente quanto PS5), nel 2022 invece hanno ottenuto un piccolo restyling con qualche miglioramento sparso qua e là, l'Europa però non ha potuto godere di queste nuove varianti - la cui linea produttiva è stata messa da parte per fare posto ai "pezzi forti" della line-up. Ora le cose stanno per cambiare, sembra che le nuove auto top di gamma di Tesla siano già in viaggio via mare per raggiungere il vecchio continente, con le prime consegne ai clienti che avverranno entro la fine dell'anno.

Elon Musk vuole infatti spingere il più possibile sulle consegne per raggiungere un importante obiettivo: far crescere del 50% le consegne year-to-year in questo 2022. La sfida è di quelle complicate e Tesla potrebbe solo sfiorare la percentuale desiderata, vale comunque la pena provarci. Tesla punta anche a raggiungere le 1,4 milioni di unità vendute, mentre nel 2021 sono state 936.000.

Per il momento i veicoli spediti dagli USA raggiungeranno sicuramente i clienti di Belgio e Germania, più altri Paesi d'Europa. In Italia i primi modelli Dual Motor a trazione integrale saranno sicuramente disponibili nel 2023, mentre per la Model S Plaid a tre motori basta ordinare oggi per averla fra gennaio e marzo 2023. Lo stesso vale per la Model X Plaid, disponibile con consegna a gennaio-marzo 2023 con ordine oggi.

Ricordiamo che la Tesla Model S è a oggi una delle auto più sicure del mercato: la Tesla Model S ha guadagnato il 98% nei Safety Assist ai test Euro NCAP. Inoltre, con il classico aggiornamento di Natale, Elon Musk ha appena portato l'app di Steam su Model S e Model X 2022.