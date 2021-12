Sulle nuove Tesla Model 3 e Model Y arrivano finalmente le batterie a 12 V Li-Ion

Tesla è famosa per apportare piccole ma significative modifiche alle sue auto con il passare del tempo. Molte di queste arrivano in sordina, sta invece facendo clamore l'introduzione dei nuovi chip AMD Ryzen a supporto dell'infotainment di bordo e delle batterie 12 V aggiornate.

Dei nuovi chip AMD Ryzen sulle nuove Tesla Model 3 e Model Y abbiamo già parlato in passato, abbiamo ad esempio visto le differenze in termini di velocità dei chip Ryzen e Atom, oggi però arrivano nuove conferme e una novità da non sottovalutare. Sempre sulle nuove Model 3 e Model Y stanno arrivando le nuove batterie a 12 V aglio ioni di litio, come si può vedere dalle immagini pubblicate su Twitter da Teslascope.

Dei chip AMD Ryzen torniamo a parlare perché sono arrivati anche sulle vetture prodotte in America (dunque li vedremo anche su diversi modelli importati in Europa), non solo in Cina, mentre le batterie a 12 V agli ioni di litio sono una novità attesa da tempo dagli utenti Tesla. Era infatti assurdo che una compagnia così avanzata in termini di batterie utilizzasse prodotti a 12 V con una chimica datata, non performante quanto gli ioni di litio. Negli anni non sono mancati problemi a queste "vecchie" batterie, che ora dovrebbero essere totalmente risolti con questa aggiunta.

In termini pratici, gli utenti non avranno miglioramenti visibili con il cambio della batteria, a differenza del chip, dovrebbero però essere scongiurati i malfunzionamenti visti in passato. Ricordiamo che con i nuovi chip le Tesla dovrebbero essere potenti quanto PS5, in grado di far funzionare giochi AAA come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.