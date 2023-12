Dalle nuove Tesla esce fumo in fase di ricarica? Potrebbe essere normale ed ecco perché

Se state acquistando una nuova auto elettrica (anche noleggio e leasing sono perfetti per gli EV), assicuratevi che sia dotata di pompa di calore. Ormai è un accessorio fondamentale e sempre più produttori la offrono di serie. Certo la pompa di calore di una Tesla ha giocato un brutto scherzo a un utente.

La pompa di calore è un accessorio essenziale per ridurre al minimo il consumo di energia in ambito climatizzazione. Con questo dispositivo riduciamo all’osso i consumi energetici per riscaldare oppure per raffrescare l’abitacolo, aumentando di fatto l’autonomia a disposizione. Tuttavia in pieno inverno potrebbe esserci anche qualche “effetto collaterale”, con pompe di calore capaci di sprigionare vapore e far spaventare gli utenti. È successo negli USA, con un utente Tesla che ha visto uscire del “fumo” dalla propria vettura in ricarica e ha subito chiamato il 911 pensando a un prossimo incendio della batteria.

Tutti sappiamo che le batterie delle auto elettriche corrono il rischio di incendiarsi in alcuni casi. È un’evenienza remota ma può comunque succedere, per questo vedere del fumo uscire dal cofano della propria vettura potrebbe non essere il massimo della vita. In realtà sembra che il colpevole fosse la pompa di calore, un effetto indesiderato che però può essere normale in pieno inverno. L’utente in questione stava ricaricando la propria vettura presso un Tesla Supercharger; quando succede, la vettura riscalda la batteria per alzare ulteriormente la potenza di ricarica e accorciare i tempi di sosta, questa operazione eseguita dalla pompa di calore ha però generato del normale vapore.

L’utente a bordo, spaventato, ha subito fermato la ricarica e ha chiamato il 911, che una volta sul posto non ha saputo fare altro che consigliare al proprietario di portare la vettura presso il Tesla Center più vicino - operazione costata 319 dollari. Il Tesla Center ha poi confermato che la vettura, con soli 9 mesi di vita, in realtà non aveva alcun problema. All’utente sarebbe bastato leggere il manuale ufficiale di Tesla per scoprire che le ricariche ad alta potenza in pieno inverno potrebbero effettivamente causare una fuoriuscita di vapore inodore dalla vettura. La colpa, lo ripetiamo, è della pompa di calore che lavorando ad alte temperature per fronteggiare il freddo può causare la creazione di “fumo”. La cosa non crea alcun danno alla vettura e non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Il manuale Tesla dice: “Il sistema termico della vettura può produrre, in alcune condizioni, del vapore proveniente dalla pompa di calore. Del vapore privo di alcun odore può provenire dalla parte anteriore del veicolo mentre si ricarica presso una stazione Supercharger alle basse temperature. Questo è un fenomeno normale e non causa al problema alla vettura”. Siete dunque avvisati...