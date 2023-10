Nuove tariffe e abbonamenti Be Charge dal 1 novembre 2023: le opzioni in anteprima

Lo scorso mese di marzo abbiamo scritto l’articolo Quanto costa ricaricare alle colonnine pubbliche nel 2023? poiché Enel X aveva appena aggiornato tariffe e abbonamenti. Oggi un piccolo aggiornamento arriva da Be Charge.

L’azienda ci fa sapere che dal prossimo 1 novembre 2023 non sarà più possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti BeCharge Be Light, Be Regular, Be Large, Be Electric. Entro quella data arriveranno corpose novità, per il momento però l’azienda ha svelato in anteprima il nuovo piano tariffario in vigore proprio dal prossimo 1 novembre 2023.

Gli utenti elettrici potranno scegliere fra quattro opzioni differenti in base ai loro consumi, ottenendo un prezzo scontato rispetto a quello standard in base alla quota di abbonamento mensile. Con BE FREE la quota di abbonamento è praticamente inesistente (è 0,00 euro), non si ottiene però alcuno sconto alla colonnina. Qui subentrano tre nuove opzioni: con BE START abbiamo una quota mensile di 9,90 euro e uno sconto sulla tariffa a consumo del 20%. Con BE MEDIUM abbiamo una quota di 13,90 euro al mese e uno sconto sulla tariffa a consumo del 30%. Infine con BE PREMIUM abbiamo una fee periodica di 19,90 euro ogni 30 giorni e uno sconto sulla tariffa del 40%.

Ma a quanto ammonta la tariffa a consumo standard? Le colonnine Quick Plenitude + Be Charge (AC fino a 22 kW) avranno un corso di 0,65 euro/kWh tramite l’app Be Charge. Gli sconti delle opzioni andranno calcolati su questa tariffa base, in vigore dal prossimo 1 novembre 2023. Significa che con BE PREMIUM possiamo portare la tariffa a 0,39 euro/kWh.

Be Charge ha inoltre aggiornato le penali di sosta su colonnine Plenitude + Be Charge utilizzate tramite app Be Charge: sulle Quick (AC fino a 22kW) abbiamo 0,10 euro/min, sulle Fast (DC fino a 99kW) 0,20 euro/min, sulle Fast+ (DC fino a 149kW) 0,30 euro/min, infine sulle Ultrafast (DC oltre 150kW) 0,30 euro/min.