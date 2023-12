Nuove Suzuki VITARA e S-CROSS Hybrid YORU: ispirate dalla notte

Suzuki si è lasciata ispirare dai colori della notte per lanciare la nuova edizione speciale YORU sulle nuove VITARA Hybrid e S-CROSS Hybrid con trazione 4WD AllGrip Select.

Il mercato dei SUV non va mai in crisi, anzi, rafforza la sua posizione con sempre più vetture vendute in tutta Europa, mese dopo mese. Le vendite sono ottime soprattutto per i SUV compatti e i crossover, segmenti dove Suzuki entra a gamba tesa con le nuove S-CROSS Hybrid e VITARA Hybrid in edizione YORU. Come tradizione vuole, le vetture sono equipaggiate con tecnologia 4x4 AllGrip, il colore della carrozzeria invece è caratterizzato da un particolare blu notte.

Nella lingua giapponese, la parola YORU indica il momento in cui la notte si fa più scura e la luna e le stelle sono più visibili a occhio nudo. A rappresentare questa immagine troviamo la vernice metallizzata Blu Capri con elementi a contrasto, pensiamo in particolare alle calotte degli specchietti e gli skid plate anteriori e posteriori in argento.

A spingere le due vetture troviamo una motorizzazione 1.4 Boosterjet con tecnologia Mild Hybrid a 48 V, supportata da un motore elettrico da 10 kW. L’unità termica eroga da sola 95 kW/129 CV a 5.500 giri/min, con 235 Nm di coppia costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri/min. Tali prestazioni su un’unità così compatta si devono a una turbina a bassa inerzia, all’ottimizzazione del sistema di iniezione diretta, alla fasatura variabile elettrica in aspirazione e all’elevato rapporto di compressione.

La nuova VITARA Hybrid YORU parte da 31.990 euro, la S-CROSS Hybrid YORU da 33.990 euro, (IVA e vernici speciali e dedicate incluse, IPT e PFU esclusi). Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, Suzuki offre un vantaggio cliente di 2.500 euro (1.500€ Sconto Suzuki + 1.000€ in caso di permuta o rottamazione), i prezzi possono dunque scendere a 29.490 euro e 31.490 euro.

Ricordiamo che in gamma esiste anche un Suzuki S-CROSS con tecnologia Full Hybrid con motore 1.5.