Nuove stazioni Tesla Supercharger V3 da 250 kW in arrivo in Italia

Dopo un periodo di estrema lentezza, utile a Tesla per avviare la produzione della Giga Shanghai e partire con l'assemblaggio della Model Y, finalmente Elon Musk accelera di nuovo con l'installazione dei Tesla Supercharger V3 in Europa.

Si tratta ovviamente di un'ottima notizia e vi spieghiamo subito perché, nel caso non lo sappiate già. I Supercharger V3 infatti riescono a raggiungere l'eccezionale velocità di ricarica di 250 kW, una delle più veloci attualmente disponibili sul mercato, compatibile con le Model 3 Long Range e con le nuove Model Y Long Range; Model S e Model X Long Range Raven (2019) arrivano a 200 kW, così la Model 3 Mid Range del 2019. La Model 3 Standard Range Plus del 2019 invece si ferma a 170 kW.

A dicembre 2019 le colonnine di questo tipo si potevano contare sulle dita di due mani in Europa, ora invece la società americana è pronta a costruirne di nuove in Olanda, Danimarca, Germania, Francia, Norvegia e sì, anche nella nostra Italia - a emergenza Coronavirus terminata, immaginiamo.

I Supercharger saranno costruiti nella Giga Buffalo di New York, il secondo impianto al mondo Tesla, specializzato soprattutto nella costruzione di pannelli solari e batterie Tesla PowerWall. Costruire le stazioni di ricarica a New York semplificherà non poco l'esportazione nel vecchio continente, con le nuove stazioni che conteranno dai 10 ai 20 stalli (con alcune forse anche più grandi), tutte a 250 kW di potenza. Ricordiamo che gli attuali Supercharger V2 arrivano massimo a 150 kW.