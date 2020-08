Nuove scadenze per patente, foglio rosa ed esame di guida: le novità del MIT

Al di là di tutti i disastri legati al Coronavirus che conosciamo bene, il 2020 sarà ricordato come l'anno delle infinite proroghe. Ora ad esempio sono arrivate nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti in merito alle patenti di guida scadute/in scadenza, fogli rosa ed esami.

Tramite una nuova circolare ufficiale (che potete leggere in formato integrale cliccando in basso sulla FONTE), il MIT ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la validità delle patenti di guida scadute o in scadenza nell'anno 2020 - e che per ovvi motivi molte persone non sono riuscite a rinnovare nelle settimane di lockdown. Questo vale per l'Italia, per guidare l'auto al di fuori dei confini nazionali invece le patenti scadute dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono prorogate di 7 mesi dalla data di scadenza.

Lo stabilisce il Decreto Cura Italia, nello specifico l'articolo 104 dell'ultima revisione, ovvero quella contenuta all'interno del Decreto Rilancio. Proroghe anche per la richiesta dell'esame di guida: "Per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020", dunque chi ha un foglio rosa scaduto o che scade fra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 ha due mesi per chiedere il riporto della teoria a partire dal 29 ottobre 2020.