Le nuove regole per vendere auto elettriche Ford: chi non è d'accordo è fuori dal giro

Lo scorso 10 settembre vi abbiamo raccontato di come Ford avesse intenzione di incontrare i rivenditori americani al fine di trovare un accordo per abbassare i prezzi delle auto elettriche - e diffondere maggiormente la cultura a zero emissioni. Ebbene l'incontro c'è stato: ecco cos'è successo.

Ford Motor Company ha svelato la strategia siglata con la sua rete di rivenditori, che va a toccare circa 3.000 location differenti. I concessionari americani hanno ora tempo fino al 31 ottobre per decidere se investire i loro soldi nel business model proposto dalla casa madre. Solo i rivenditori aderenti saranno in grado di vendere EV a partire dall'1 gennaio 2024. Aveva dunque ragione Josh Sloan, General Manager di due concessionarie Ford e una Lincoln, a dire che solo chi avrebbe seguito le nuove direttive sarebbe sopravvissuto allo switch.

Ma facciamo un breve riassunto di ciò che si è deciso. Ford è attualmente il secondo produttore elettrico dietro Tesla in Nord America, la società però non ha intenzione di rimanere seconda ancora per molto. Per questo motivo ha stabilito che i dealership dovranno formare i propri dipendenti in merito al mondo elettrico, costruire nuove colonnine DC pubbliche da inserire nella Blue Oval Charging Network, trattare con i clienti in modo trasparente, con prezzi non gonfiati, e sfruttare le potenzialità dell'e-commerce - che in un anno è cresciuto dal 6% al 50%.

E ancora migliorare l'esperienza di consegna dell'auto e spingere le possibilità digitali offerte dal marchio, pensiamo ai software e agli abbonamenti come Ford Pass. Solo chi sarà d'accordo con queste linee potrà vendere auto elettriche Ford dal 2024 - è un vero e proprio ultimatum utile a rinnovare la rete di vendita americana. Le novità riguardano i rivenditori Ford Blue (veicoli ICE anche Plug-in Hybrid), Model e (auto elettriche Ford) e Ford Pro (veicoli commerciali). Che presto o tardi queste linee arrivino anche in Europa e in Italia?