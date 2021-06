Nuove regole in arrivo per i monopattini elettrici: il governo chiama i produttori

I monopattini elettrici sono sempre più diffusi, anche nel nostro Paese, dove l’attuale Governo ha intenzione di instituire nuove regole in favore di una maggiore sicurezza.

Già oggi esistono linee guida ben definite, che però non tutti gli utenti conoscono o rispettano, motivo per cui si sono spesso verificati incidenti a bordo di questi particolari veicoli, dal grande potenziale ma anche pericolosi se utilizzati nel modo sbagliato. Ebbene ora il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha convocato le aziende produttrici di monopattini per una riunione incentrata quasi ed esclusivamente sulla sicurezza e sulla necessità di nuove regole chiare.

L’appuntamento è per il prossimo 1 luglio 2021 in videoconferenza. In tempi brevi, ha chiesto il Ministero, bisognerà ottenere una valutazione sui comportamenti di coloro che utilizzano i monopattini elettrici e sull’incidentalità connessa, così da individuare nuove soluzioni per aumentare la sicurezza di questi mezzi urbani. Il Mims crede fortemente che regole condivise da tutti gli operatori possano effettivamente portare a risultati concreti in termini di sicurezza.

Alla riunione parteciperanno anche l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. Per il Ministero invece parteciperanno i responsabili del Dipartimento della Mobilità Sostenibile e della Direzione della Sicurezza Stradale. Ovviamente vi terremo aggiornati sulle novità che usciranno, eventualmente, dall’incontro.