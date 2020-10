Nuove Porsche Panamera E-Hybrid 2020 fino a 700 CV: i prezzi italiani

Dopo averli tanto attesi, finalmente i nuovi modelli Porsche Panamera E-Hybrid 2020 sono realtà - e hanno potenze che arrivano a 700 CV, con una batteria maggiorata.

Da Stoccarda Porsche ha aggiornato l'offerta della Panamera con modelli che al top della gamma raggiungono i 514 kW e 870 Nm di coppia motrice - ovvero la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Questo grazie a un propulsore V8 biturbo da 4.0 litri con potenza da 420 kW (571 CV) e un motore elettrico da 100 kW (136 CV). Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh l'autonomia del modello viene migliorata del 30% - e vanta ora fino a 50 km di strada secondo lo standard WLTP.

Se pensate sia un veicolo un po' troppo "impegnativo", avete sempre la Porsche Panamera 4 E-Hybrid, che integra un motore V6 biturbo da 2.9 litri con 243 kW di potenza (330 CV), che in combo con il propulsore elettrico raggiunge i 340 kW (440 CV). Oltre alla recente Panamera 4S E-Hybrid con 412 kW di potenza (560), per la prima volta abbiamo a disposizione tre modelli plug-in hybrid in tre versioni: berlina sportiva, Executive (con passo allungato) e Sport Turismo.

I nuovi modelli possono già essere ordinati, arriveranno nelle concessionarie a partire da dicembre. In Italia la Panamera 4 E-Hybrid sarà in vendita a partire da 117.088 euro. Panamera 4S e Panamera Turbo S E-Hybrid partono invece da 122.212 euro e 196.144 euro. Tutto in attesa della nuova Macan elettrica.