Nuove Porsche 911 Targa 4 e 4S: scopriamo caratteristiche e prezzi

Porsche ha completato la sua gamma di sportive adatte per l'estate, lanciando dopo le indiscrezioni arrivate sul web la 911 Targa 4 e la 911 Targa 4S. Andiamo a scoprire le caratteristiche principali delle due vetture.

Spinta da un motore boxer 6 cilindri da 3.0 litri, la 911 Targa 4 offre oggi 385 CV e percorre lo 0-100 km/h in appena 4,2 secondi grazie al pacchetto Sport Chrono con 450 Nm di coppia fra i 1.950 e i 5.000 giri/min; con la 911 Targa 4S tocchiamo i 450 CV, con uno 0-100 km/h possibile in appena 3,6 secondi con 530 Nm di coppia fra i 2.300 e i 5.000 giri/min. Passando alla velocità massima, la 911 Targa 4 arriva a 289 km/h, la 911 Targa 4S a 304 km/h.

Entrambi i modelli hanno una trasmissione automatica a doppia frizione e 8 rapporti PDK e un sistema di trazione intelligente All-Wheel Drive, chiamato nello specifico Porsche Traction Management (PTM). Le nuove 911 Targa arriveranno sul mercato a partire dal prossimo mese di agosto con prezzi a partire da 128.486 euro per la 911 Targa 4 e 143.956 euro per la 911 Targa 4S; si tratta però di prezzi con VAT al 19%, dunque in Italia costeranno di sicuro di più con l'IVA al 22%.

