Le nuove MINI Cooper e MINI Countryman: eccole a Milano al party di lancio

Nel corso di una suggestiva serata all’insegna dei colori più disparati (impressi su palloncini rigorosamente biodegradabili) MINI Italia ha presentato la sua nuova MINI Family presso la House of MINI di Via Monte Napoleone 12 a Milano. Andiamo a conoscere nel dettaglio la nuova All-Electric MINI Cooper e la nuova MINI Countryman.

Senza dubbio alcuno, l’attuale MINI Cooper SE elettrica è una degli EV più divertenti che abbiamo guidato sinora. Abbiamo apprezzato la dinamica di guida della MINI Cooper SE in una prova approfondita, tuttavia sul piano dell’autonomia e dell’efficienza c’era ancora da lavorare - e ora il Gruppo BMW sembra aver messo a fuoco ciò che andava migliorato.

A spingere le nuove MINI Cooper E e MINI Cooper SE troviamo un gruppo motopropulsore del tutto nuovo: la Cooper E offre una potenza di 135 kW/184 CV con 305 km di autonomia, mentre la Cooper SE arriva addirittura a 160 kW/218 CV con 402 km di autonomia. MINI ha insomma realizzato un desiderio di tanti: una MINI Cooper elettrica con 400 km di autonomia. Sarà molto interessante metterci le mani sopra quanto prima.

La nuova famiglia vede anche l’arrivo della nuova MINI Countryman, lunga ora 4.433 mm, larga 1.843 mm e alta 1.656 mm. Un’auto elegante che però si fa notare anche per il suo stile futuristico, anch’essa disponibile in due livelli di prestazioni in formato All-Electric.

La nuova MINI Countryman E vanta 150 kW/204 CV di potenza, 250 Nm di coppia e 462 km di autonomia, mentre con la MINI Countryman SE ALL4 abbiamo 230 kW/313 CV, ben 494 Nm e 433 km di autonomia, questi dati tecnici però sono ancora preliminari. La nuova MINI Countryman sarà disponibile anche con motorizzazioni termiche, aspettiamo però maggiori dettagli per il nostro mercato.

Ricordiamo infine che le nuove MINI avranno a bordo una plancia del tutto ridisegnata e un nuovo sistema d’infotainment incentrato tutto su uno schermo tondo di nuova generazione: una MINI tutta nuova con schermo OLED.