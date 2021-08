Le nuove Mercedes avvisano in anticipo la presenza di buche e altri disagi sulla strada

Sentiamo parlare di auto sempre più connesse, in grado di guidare autonomamente o di fare chissà quale altra diavoleria ma raramente si parla di comunicazione tra auto. Mercedes invece ha investito fin da subito in questa tecnologia sviluppando il sistema Car-to-X, che permette di condividere e scambiare informazioni utili con le altre auto.

Questa feature è disponibile sulle nuove Classe S, Classe C e i modelli EQS, e permette di avvisare il guidatore su un possibile disagio presente sulla strada che sta percorrendo, come ad esempio un tratto sconnesso. In pratica ogni volta che la vettura transita su una buca, il sistema ne tiene traccia e invia un segnale ai server cloud di Mercedes Car-to-X attraverso la connessione dati. A quel punto, quando un altro utente (alla guida di una delle Mercedes indicate in precedenza) percorre quella strada, riceverà un avvertimento sulla schermata di navigazione assieme ad una voce che dice “Attenzione, buca!”.

Ma gli avvertimenti non si limiteranno solo a questo, ma faranno molto di più. Inizialmente il sistema avvertiva soltanto della presenza di traffico dinnanzi all’auto, invece adesso sarà in grado di comunicare il rischio di sbandata per asfalto umido o sconnesso, ma anche zone con raffiche di vento forte, zone di lavori in corso, veicoli fermi sulla carreggiata, incidenti, pioggia forte, nebbia e altro.

Ovviamente questo scambio di dati è limitato alle vetture Mercedes che possono sfruttare il sistema, quindi se vi trovaste in una zona dove l’unica Mercedes in circolazione è la vostra, capite bene che l’utilità del Car-to-X viene meno, ma se si potesse creare un sistema interconnesso su larga scala sarebbe una svolta epocale per la mobilità in auto.