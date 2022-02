Nuove Mercedes-AMG EQE 43 e 53, emozioni elettriche fino a 687 CV

Chi pensa che "elettrico" e "alte prestazioni" siano due mondi totalmente sconnessi, sbaglia di grosso. Il mercato attuale offre parecchie soluzioni sportive di alta fascia, guardate ad esempio una drag race fra Tesla Model S Plaid e Model X Plaid, anche in Europa però Mercedes-AMG si sta dando da fare con le nuove EQE 43 4MATIC ed EQE 53 4MATIC+.

Continua dunque il viaggio di Mercedes-AMG verso il futuro della Driving Performance con due modelli ad altissime prestazioni dotati di sola trazione elettrica a batteria. La Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC eroga nello specifico 350 kW/476 CV e ha una coppia massima complessiva di 858 Nm. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in 4,2 secondi purché la batteria abbia almeno il 50% di carica residua, la massima velocità consentita invece è di 210 km/h.

Non vi basta una tale potenza? Per voi c'è la EQE 53 4MATIC+: 460 kW/626 CV, 950 Nm di coppia, scatto 0-100 in 3,5 secondi con 220 km/h di velocità massima, prestazioni che possono essere migliorate ulteriormente con il pacchetto Dynamic Plus AMG. Con questo extra abbiamo 505 kW/687 CV di potenza, 1.000 Nm di coppia, 3,3 secondi di scatto 0-100 e 240 km/h di velocità massima, sempre autolimitata elettronicamente.

Questi nuovi modelli sono dotati di una batteria ad alto voltaggio da 328 V e 90,6 kWh di energia utilizzabile - che si ricarica fino a 170 kW. Le autonomie stimate sono di oltre 440 km per entrambi, possiamo però immaginare che schiacciando a dovere l'acceleratore i chilometri reali siano molto meno, del resto nessuno acquisterebbe una vettura simile alla ricerca della massima efficienza...

Non vediamo l'ora di toccarle con mano, visto che AMG ha lasciato il suo segno sulla trazione, l'assetto, i freni, il sound, il design esterno e interno, gli equipaggiamenti, per una guida AMG in grado di restituire emozioni forti. All'interno inoltre troviamo la nuova, futuristica plancia MBUX Hyperscreen.