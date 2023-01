Le nuove mappe HD di Google arrivano sulle auto Polestar

Ieri 8 gennaio 2023 si è chiuso a Las Vegas un frizzante CES 2023, capace di portare diverse novità sul fronte tecnologico. Alla fiera si è presentata anche Google che ha annunciato nuove mappe HD per la navigazione in auto e inediti controlli da remoto per le vetture connesse, come le Polestar e le Volvo.

Figlie del medesimo gruppo, ovvero Volvo Cars e Geely, le due aziende usano da tempo a bordo delle loro vetture il sistema nativo di Google per le quattro ruote, ovvero Android Automotive, una piattaforma di infotainment che presto diventerà ancora più ricca.

In particolare Polestar ci fa sapere che le sue vetture Polestar 2 (Polestar 2 che abbiamo provato nei freddi giorni di dicembre) e Polestar 3 adotteranno le novità di Google presentate al CES 2023. In particolare sulla Polestar 2 e i veicoli Volvo arriveranno i controlli da remoto tramite Google Assistant, sul SUV Polestar 3 di prossima uscita saranno invece disponibili le nuove mappe HD del colosso di Mountain View. La Polestar 3 sarà così la prima auto al mondo a presentare la nuova mappa HD di Google con informazioni stradali altamente dettagliate e aggiornate. Le mappe potranno così interagire alla perfezione con i sensori di bordo e sfruttare al meglio le funzioni di assistenza alla guida del Pilot Assist, mentre in un prossimo futuro potranno sostenere la Guida Autonoma completa.

“Basandosi sulla nostra lunga storia di mappatura del mondo, la nuova mappa HD di Google è progettata specificamente per le case automobilistiche e siamo entusiasti di continuare a collaborare con case automobilistiche leader come Polestar per migliorare la sicurezza e il comfort dei conducenti ovunque”, ha detto a Las Vegas Jorgen Behrens, VP e General Manager di Geo Automotive presso Google. Ricordiamo che Polestar ha aperto gli ordini in Italia a fine 2022.