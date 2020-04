Come personalizzare l'Alfa Romeo Giulia GTA: ecco le livree del Centro Stile

Dopo un periodo di assenza, probabilmente anche a causa del Coronavirus che ha fermato i lavori, torniamo a parlare di Alfa Romeo. Il brand italiano ha infatti lanciato nuove livree per la sua Giulia GTA, disegnate appositamente dal Centro Stile Alfa Romeo.

"Abiti", come li ha definiti la stessa Alfa, che richiamano la storia e che omaggiano le vittorie e l'iconografia Alfa Romeo. Del resto la nuova Giulia GTA, presentata ufficialmente lo scorso 2 marzo, si ispira tecnicamente e concettualmente all'omonima vettura del 1965, quella Gran Turismo Alleggerita sviluppata da Autodelta partendo dalla Giulia Sprint GT, in grado di collezionare successi sportivi in tutto il mondo.

La GTA 2020 offre un motore Bi-Turbo V6 da 2.9 litri, capace di erogare la bellezza di 540 CV. Grazie all'utilizzo di materiali ultraleggeri, la Giulia GTA gode inoltre di una riduzione di peso pari a 100 kg rispetto alla Giulia Quadrifoglio, il che va a creare un rapporto peso/potenza di 2,82 kg/CV.

Ma torniamo alle livree del Centro Stile: i 500 fortunati possessori di Giulia GTA e GTAm (per conoscere le differenze fra le due vetture leggere pure la nostra news dedicata alle nuove Giulia GTA) potranno trasformare l'acquisto in un'esperienza personalizzata a 360 gradi. Ovviamente tutto questo ha un prezzo: ricordiamo che Giulia GTA parte da 175.000 euro, la GTAm invece 180.000 euro, IVA al 22% inclusa.