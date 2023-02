Nuove Lamborghini Invencible e Auténtica: le ultime V12 del toro prima dell'era ibrida

Pensavate che Lamborghini avesse già salutato a dovere il suo leggendario motore V12? Sbagliavate: oggi vi mostriamo la coupé Invencible e la roadster Auténtica (dopo aver salutato l’ultima Lamborghini Aventador V12).

Parliamo di due vetture che esaltano al massimo il DNA del marchio di Sant’Agata Bolognese, l’apice dell’esclusività e della personalizzazione che il toro è in grado di offrire oggi, nel 2023. Due one-off (dunque uniche) disegnate dal Centro Stile Lamborghini che sfruttano la massima creatività applicabile alla piattaforma V12, pur rispettando gli stilemi classici che hanno reso famoso il marchio.

Entrambe condividono il telaio monoscocca in fibra di carbonio e le carrozzerie Full Carbon prodotte a Sant’Agata, il cofango monolitico invece reinterpreta quello della Essenza SCV12, così come il pronunciato splitter anteriore con piloni disegnati per convogliare in maniera ottimale i flussi aerodinamici.

Come ormai avrete capito, entrambe le one-off sono equipaggiate con motore a 12 cilindri da 6,5 litri Longitudinale Posteriore (LP), le ultime con questa alimentazione prima del passaggio all’era ibrida. Si tratta di un propulsore capace di erogare 780 CV con 720 Nm di coppia a 6.750 giri/min abbinato a un cambio ISR a 7 velocità, alla trazione integrale e al sistema quattro ruote sterzanti Lamborghini Dynamic Steering.

“Il motore V12 è uno dei pilastri della nostra storia e del successo del nostro marchio – ha detto Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini -. E prima di entrare nel vivo della Direzione Cor Tauri abbiamo ritenuto doveroso celebrare il V12 termico con due vetture one-off che rappresentano perfettamente il nostro concetto di eccellenza nell’ambito della personalizzazione”.