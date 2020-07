Nuove Jeep Renegade e Compass Plug-In Hybrid, compatibili con i 6.500 euro di bonus 2020

Con le nuove Fiat Panda Hybrid, 500 Hybrid e Lancia Ypsilon Hybrid, il Gruppo FCA ha cercato di scuotere il segmento delle citycar con un assaggio di elettrificazione, ora però è arrivato il momento di fare sul serio: andiamo a conoscere le nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe Plug-In Hybrid.

Nate in Italia, le nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe Plug-In Hybrid rappresentano il massimo livello di elettrificazione ed evoluzione di Jeep, con il marchio che ha posto un occhio di riguardo su connettività, dinamica di guida e tecnologie ecologiche. Grazie a una batteria da 11,4 kWh installata nel pianale, le nuove vetture FCA possono viaggiare in modalità 100% elettrica per circa 50 km grazie al motore elettrico da 60 CV.

In caso di lunghi viaggi e/o maggiore "bisogno di energia" subentra poi il motore termico, con potenze che vano (in totale) da 190 a 240 CV. Queste almeno le declinazioni già disponibili (ovvero che si possono ordinare) negli showroom Jeep, negli allestimenti Limited, S e Trailhawk (con la Compass che offre anche la Business). Parliamo inoltre di modelli 100% 4x4, grazie a due motori elettrici con funzione powerloop che rendono la funzione disponibile anche per usi prolungati.

Si può poi viaggiare a zero emissioni fino ai 130 km/h, mentre in modalità ibrida si arriva senza problemi ai 200 km/h. In termini di consumi, il DNA da Plug-in Hybrid fa scendere il tutto a 2 litri per 100 km di strada percorsa in modalità ibrida, con emissioni di CO2 pari a 50 g/km (in elettrico sono ovviamente 0 g/km); questa caratteristica rende le nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe Plug-In Hybrid compatibili con il rinnovato Ecobonus 2020 che inizia il prossimo 1 agosto e che ci permette di avere 6.500 euro di sconto rottamando un'auto inquinante con più di 10 anni di vita oppure 3.500 euro senza rottamare nulla.