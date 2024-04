Nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid 2024: 5.300 euro di promo per la 'piccola'

Jeep ha organizzato un nuovo media drive sul circuito Stellantis di Balocco con le sue nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid, già ordinabili in Italia. Scopriamo le novità.

Per le sue nuove e-Hybrid Jeep ha scelto la tecnologia Mild Hybrid a 48 V, con una batteria da 17,5 Ah raffreddata a liquido. Entrambe le vetture sono dotate di propulsore turbo GSE T4 da 1,5 litri, un quattro cilindri turbobenzina con ciclo di funzionamento Miller che genera 130 CV e 240 Nm di coppia massima. Il sistema ibrido entra in funzione per recuperare l’energia in fase di frenata e decelerazione, mentre l’avviamento elettrico è affidato a una cinghia BSG che facilita la ripartenza del motore a benzina per risparmiare una piccola quantità di carburante. La trasmissione è inoltre dotata di un motore P2.5 che fornisce 15 kW di propulsione elettrica extra.

Guardando a Renegade, la vettura fa un salto in avanti grazie al nuovo quadro strumenti digitale TFT da 10,25 pollici e al sistema di infotainment da 10,1 pollici, ora con una potenza di elaborazione cinque volte superiore rispetto al passato. Il volante è stato ridisegnato, inoltre al posteriore abbiamo una nuova telecamera ad alta risoluzione e la connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. Renegade e-Hybrid è disponibile negli allestimenti Renegade, Altitude, Summit, mentre Compass Altitude e Summit. La seconda offre, con il livello Altitude, catarifrangenti Full LED, DLO cromato, cerchi in lega da 18 pollici, sedili in tessuto/vinile. Summit offre in aggiunta cerchi in lega diamantati da 19 pollici e tetto nero bicolore.

Tornando a Renegade, la gamma si può ordinare dallo scorso febbraio, ora in offerta ad aprile con una rata di 199 euro e un finanziamento Jeep Excellence TAN 6,45% su 3 anni, su tutte le motorizzazioni (benzina/diesel, e-Hybrid e Plug-in Hybrid)

