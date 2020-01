Nuove Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition: le nuove ibride plug-in di casa Jeep

Sempre fedele alla sua storica peculiarità di percorrere nuove strade e superare ogni confine, il brand Jeep approda nel futuro della mobilità con l’evoluzione elettrica dei suoi SUV. Da oggi 22 gennaio sarà possibile visionare sul sito dedicato le nuove Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe, i primi esemplari con tecnologia Plug-in Hybrid.

L’esclusiva “First Edition” rappresenta in Europa il primo passo dei nuovi modelli dotati di tecnologia ibrida plug-in lungo un percorso di elettrificazione senza compromessi, che si integra con l’impareggiabile layout tecnico di ogni SUV Jeep, e che rende Jeep Renegade e Jeep Compass veicoli di libertà totale capaci di portare a un livello superiore le proprie doti attraverso una avanzata tecnologia che coniuga maggiori prestazioni (fino a 240 CV), maggior sicurezza (4x4 sempre disponibile) con un basso impatto ambientale (fino a 50 km in guida puramente elettrica ed emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km nella modalità ibrida). Gli acquirenti dei principali mercati europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio e Austria, potranno godere del privilegio di scoprirle sul sito dedicato.

Versione di lancio a tiratura limitata, sarà liberamente ordinabile solo dai clienti italiani che avranno manifestato il loro interesse tramite l’apposita piattaforma web presente sulle pagine del sito Hybrid - 4xe (aperto sino al 9 marzo). “First Edition” sarà disponibile in due diverse configurazioni: Urban e Off-road. Nell’esclusiva configurazione di lancio, First Edition includerà in entrambe le configurazioni una ricca dotazione di accessori tecnologici e di ausilio alla guida, oltre ad un pacchetto completo di soluzioni di ricarica domestica e pubblica. La potenza complessiva è di 240 CV, con un incremento di coppia fino al 50% (rispetto alla versione Trailhawk con motore diesel da 170 CV), disponibile grazie alla presenza del motore turbo a benzina da 1,3 litri che agisce sull’asse anteriore, che opera in sinergia con il motore elettrico che aziona le ruote posteriori. L’unità elettrica è alimentata da una batteria ricaricabile durante la guida o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica e il cavo in dotazione, utilizzando l’efficiente Wallbox inclusa nel pacchetto First Edition, o da un punto di ricarica pubblica tramite il cavo specifico anch’esso fornito nel pacchetto First Edition. La combinazione tra il propulsore a combustione interna e il motore elettrico garantisce prestazioni e un piacere di guida straordinari: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa sette secondi, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km (NEDC2) e la velocità massima è pari a 130 km/h in modalità solo elettrica e ai 200 km/h in modalità Hybrid.

Il prezzo in Italia sarà lo stesso per entrambe le configurazioni: 40.900 Euro per Renegade e 45.900 Euro per Compass.

I primi clienti si assicureranno un modello Jeep 4xe al top in termini di prestazioni con livello di equipaggiamento completo e configurazione specifica: Urban contraddistinto da un look sportivo e da un allestimento ai massimi livelli in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici; Off-road con prestazioni 4x4 “Trail Rated” ai vertici della categoria grazie a specifiche dotazioni di serie studiate per i clienti che desiderano il massimo in termini di performance in fuoristrada.

Insieme all’esclusivo sticker First Edition dedicato, i nuovi Renegade e Compass 4xe avranno nuove modalità di guida: Ibrido, Full Electric, E-save; funzionalità specifiche per la guida elettrificata come lo Sport Mode, l’Eco coaching e lo Smart Charging grazie alle quali sarà possibile gestire con facilità le modalità di ricarica sia dalla radio Uconnect del veicolo che dal proprio smartphone. I modelli 4xe avranno inoltre caratteristiche specifiche ed elementi di design, tra cui cerchi da 19 pollici (sulla configurazione Urban) e da 17 pollici (sulla Off-road, quella più specialistica per il fuoristrada), fari ad alta visibilità (Full LED su Renegade, Bi-Xenon su Compass), sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione smartphone e connettività di bordo avanzata (come la gestione della ricarica dalla radio e anche dallo smartphone); display TFT da 7 pollici con informazioni sul livello di carica della batteria, autonomia (in modalità elettrica e ibrida); Blind Spot, telecamera posteriore, Park Assist, sensori di parcheggio, Keyless go con Passive entry; specchi retrovisori elettrici; cavo Mode 3 per la ricarica pubblica, e altre caratteristiche specifiche per ogni modello.

Le colorazioni per gli esterni della First Edition saranno cinque: Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade e Sting Grey.

I modelli Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition offriranno 5 anni di garanzia del veicolo e 8 anni di garanzia della batteria, e uno specifico pacchetto di lancio con soluzioni di ricarica domestica attraverso la Wallbox Hybrid: garantirà una soluzione “plug&play”, consentendo una potenza di ricarica fino a 3 kW e un tempo di ricarica pari a 3,5 ore. Questa soluzione permette inoltre di poter aumentare la velocità di ricarica fino a 7,4 kW con lo stesso hardware con diminuzione dei tempi di ricarica fino a 100 minuti. L’esclusiva “First Edition” farà parte della gamma Renegade e Compass 4xe che arriverà negli showroom Jeep all’inizio della prossima estate.

Le nuove Jeep Renegade e Compass “First Edition” portano al debutto il nuovo badge “Jeep 4xe” che contraddistingue la mobilità elettrica del marchio Jeep. L’elettrificazione è il cuore del concetto di “e-mobility” del brand e si fonda su pilastri come l’efficienza, le prestazioni e la responsabilità.

Efficienza significa guidare un motopropulsore ibrido potente che garantisce livelli di consumo di carburante senza precedenti per il brand. La modalità “pure electric” permette infatti ai modelli 4xe del marchio Jeep di percorrere esclusivamente in elettrico la maggior parte dei percorsi quotidiani in città, garantendo facilità di ricarica e libertà di circolazione: inoltre, la combinazione con il motore turbo benzina consente una guida senza pensieri

Il tutto senza rinunciare alle prestazioni: i modelli Jeep 4xe, con consumi più efficienti, rimangono fedeli alle loro capacità all-terrain migliorando l’esperienza di guida (fino a 240 CV di potenza) e la sicurezza di marcia, grazie alla trazione integrale sempre disponibile (anche con batteria scarica). Al contempo, l’aumento della potenza e della coppia garantiti dal motore elettrico e la possibilità di regolarla con estrema precisione assicurano ancora più capacità 4x4 su qualsiasi terreno per avventure estreme in fuoristrada. Inoltre, un’accelerazione e una risposta fluide e immediate aggiungono divertimento nella guida sull'asfalto. Infine, la responsabilità sociale e ambientale: grazie alla tecnologia Plug-in Hybrid, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km in modalità ibrida e l’autonomia è pari a 50 chilometri nella modalità “pure electric” a zero pensieri. Le Renegade e Compass 4xe saranno anche più ecologiche – basti pensare che il 100% del sottoscocca di Renegade sarà composto da plastica riciclata e il 40% del serbatoio da materiali riciclati.