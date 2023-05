Nuove immagini spia del Lamborghini Urus PHEV: arriverà l'anno prossimo con circa 800 CV

La Lamborghini Urus Performante diverte anche in pista e asseconda il palato dei clienti più sportivi, ma nel 2024 è atteso il primo Urus elettrificato, dunque dovremmo vederlo entro la fine di quest’anno. Nel frattempo, nuove immagini spia ci permettono di spiare la Urus plug-in hybrid mentre si aggira per le strade celata dai wrap.

L’ultima volta abbiamo visto la Urus elettrificata tra le nevi, invece quest’oggi circolava per le strade tedesche, ancora troppo camuffata per godere appieno delle sue linee, ma chi l’ha vista più da vicino sostiene che la Urus PHEV potrebbe adottare un look tutto suo, in particolare a livello di gruppi ottici, che appaiono più sottili e slanciati rispetto alle versioni che conosciamo, e in questo caso specifico manca anche la firma LED delle luci diurne.

Inoltre si dice che diventerà la versione più potente attualmente in gamma, con una potenza nell’ordine degli 800 CV, adottando probabilmente un powertrain analogo a quello visto sulla Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Sotto al cofano dovremmo trovare un V8 twin-turbo da 4.0 litri affiancato all’unità elettrica, che secondo voci indiscrete sarebbe anche più potente della cugina di Zuffenhausen, con i tecnici Lamborghini che avrebbero migliorato le prestazioni fino a toccare quota 820 CV, creando di fatto uno dei SUV più potenti sul mercato.