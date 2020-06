Nuove immagini spia della Fiat Tipo 2020: è la Tipo Cross?

Nel nostro Paese, ma non solo, c'è molta attesa per la nuova Fiat Tipo 2020, un restyling importante che mira a rilanciare una delle auto più vendute dal marchio FCA. Ebbene oggi siamo in grado di mostrarvi nuove immagini spia della vettura, acquisite in esclusiva e pubblicate da Motor1.com - in fonte trovate il link per vedere il set completo.

La notizia di Fiat al lavoro sul restyling della Tipo ha iniziato a circolare dallo scorso mese di marzo. Da allora abbiamo anche visto delle foto dei prototipi in lavorazione ma nulla di completo; oggi invece possiamo vedere una nuova Tipo "fatta e finita", seppur con livrea camouflage. Nello specifico quella che vedete potrebbe essere la nuova Tipo "Cross", con la vettura che potrebbe arrivare sul mercato in diverse varianti.

Questa particolare versione più "muscolosa" potrebbe offrire qualche funzione aggiuntiva per avere una trazione migliore su fango e neve, difficile però immaginare un'opzione All-Wheel Drive. Parliamo infatti dell'auto più abbordabile del segmento C ed è probabile che Fiat mantenga bassa l'asticella del prezzo e dell'offerta per non deludere il suo pubblico.

A oggi (vi ricordiamo le nuove Fiat Tipo More i motori utilizzati sono l'1.4 a benzina con 95 CV e 70 kW, due diesel da 1.3 e .16 litri da 95 CV e 120 CV e non ci aspettiamo grandi cambiamenti - magari con una pompa carburante dalle migliori prestazioni ed emissioni leggermente ridotte. Attenzione però, di ufficiale abbiamo ben poco, attendiamo conferme anche su questa ipotetica Tipo Cross 2020, anche se le immagini lasciano ben poco spazio all'immaginazione...