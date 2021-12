Nuove Goodyear ElectricDrive GT: le gomme per EV che debuttano su Tesla Model Y

Le auto elettriche stanno cambiando nel profondo l'industria delle quattro ruote, con i produttori sempre più attenti all'efficienza per offrire quanta più autonomia possibile. Per abbassare i consumi anche le grandi compagnie di pneumatici stanno sviluppando prodotti appositi e Goodyear ha appena lanciato il nuovo ElectricDrive GT.

Si tratta di uno pneumatico pensato appositamente per le auto elettriche, per il momento presentato solo in Nord America e pronto a debuttare su Tesla Model Y. Stiamo parlando di una gomma ad alte prestazioni che copre tutte e quattro le stagioni (a proposito: siamo stati in Lapponia per vedere come Goodyear testa le sue gomme invernali), progettato per durare nel tempo e produrre pochissimo rumore - così da abbracciare alla perfezione la filosofia silenziosa delle EV.

Non è la prima volta che Goodyear si cimenta nella creazione di una gomma per auto elettrica, nel 2018 abbiamo visto arrivare gli pneumatici EfficientGrip Performance con Electric Drive Technology, un prodotto pensato per gestire la grande coppia istantanea offerta dalle elettriche. Con le nuove ElectricDrive GT 2022 l'azienda si è concentrata sulla SoundComfort Technology, che idealmente crea una barriera fra il rumore generato a terra e l'abitacolo, inoltre il pattern asimmetrico della gomma promette un eccezionale grip in qualsiasi condizione, sia sull'asciutto che sul bagnato.

La grande compagnia americana garantisce le ElectricDrive GT per circa 65.000 km (40.000 miglia), anche se al debutto arriveranno solo nella misura 255/45R19 104W XL - con nuove taglie in arrivo nel corso del 2022. Se invece avete un SUV tradizionale potete già acquistare una nuova UltraGrip+ Performance SUV di Goodyear.