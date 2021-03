Nuove Gocycle G4, le e-bike pieghevoli di quarta generazione

Gocycle è una marca emergente che ha saputo farsi apprezzare anche in Italia, soprattutto grazie a ottime e-bike pieghevoli. Ora, con la quarta generazione, le foldable e-bike della compagnia fanno un ulteriore passo in avanti.

Andiamo infatti a conoscere le nuove Gocycle G4, G4i e G4i+. Iniziamo subito col dire che il nuovo telaio in fibra di carbonio fa risparmiare 1 kg di peso rispetto alla generazione precedente. La G4i inoltre arriva a un massimo di 16,3 kg, un peso davvero niente male nel mondo delle foldable. Anche il motore, incastonato nel mozzo anteriore, è stato aggiornato: abbiamo un G4drive con più coppia e potenza rispetto al passato - che inizia a lavorare non appena si toccano i pedali.

Le gomme sono ispirate alla MotoGP e offrono una nuova trama che garantisce un grip migliore rispetto al passato. La batteria si carica ora più facilmente: se con la generazione precedente occorrevano 4-7 ore per una carica completa, ora in 3 ore/3 ore e mezza siamo pronti a partire. E ancora abbiamo una porta USB per ricaricare il telefono, un bluetooth più stabile, un cambio meccanico Microshift per la G4, un cambio elettronico predittivo per le G4i e G4i+.

Passando all’autonomia, la batteria rimovibile a 36V garantisce fra i 64 e gli 80 km di strada, a seconda del grado di assistenza. Gocycle ha dunque realizzato una nuova serie capolavoro, tutto questo “ben di Dio” però ha un costo: la nuova G4 Series parte da 3.999 dollari negli USA, circa 3.400 euro al cambio. Vedremo a quali prezzi arriveranno in Italia.