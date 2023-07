Nuove funzioni per EV su Maps e Android Auto: Google ci sta lavorando

Auto elettriche e auto termiche viaggiano allo stesso modo, su quattro ruote, tuttavia l’esperienza a bordo può essere molto diversa, per questo motivo Google sta lavorando per portare funzioni esclusive per EV su Maps e Android Auto.

Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, con 9to5Google che ha scovato delle interessanti righe di codice all’interno di un’app caricata di recente da Google sul Play Store. Ovviamente il colosso di Mountain View potrebbe non pubblicare mai queste novità, sembra però che i tecnici di Big G stiano lavorando per portare funzioni dedicate alle auto elettriche in Maps e Android Auto. Nello specifico le applicazioni ci darebbero modo di registrare la nostra vettura come elettrica, da qui si potrebbe risalire al tipo di motore in uso, ai consumi dichiarati e molto altro. Potremmo essere in grado di selezionare anche il connettore di ricarica di nostro interesse, così che il navigatore possa portarci solo presso stazioni di ricarica compatibili. In particolare l’app potrebbe farci selezionare il CCS Combo 1 e 2, il J1772, il Tipo 2 e il CHAdeMO.

Fra le righe di codice si intuisce che Android Auto e Google Maps potrebbero essere in grado di leggere anche il livello di batteria rimanente, del resto chi ha guidato una Renault Mégane E-Tech con a bordo Android Automotive OS lo sa: il sistema è in grado di sapere con quanta carica arriveremo a destinazione e se, eventualmente, è necessario ricaricare lungo il tragitto. Google starebbe lavorando a queste novità sin da Android Auto 9.5, ora però in Android Auto 9.9 sono perfettamente visibili, come hanno scoperto i colleghi di SmartDroid. Non vediamo l’ora di saperne di più.