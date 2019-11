Nuove foto dell'ultima Maserati GranTurismo, con motore Ferrari e carrozzeria multicolore

In attesa di conoscere i nuovi piani aziendali in seguito alla fusione fra il Gruppo FCA e quello francese PSA, Maserati è pronta a pensionare due sue grand tourer di successo, la GranTurismo e la GranCabrio. Si appresta a farlo però nel migliore dei modi possibili, con un'ultima versione speciale: la Maserati GranTurismo Zéda.

Secondo il produttore nostrano, questa variante speciale non fa altro che "raccontare una storia", grazie all'iconico design Pininfarina e a una verniciatura futuristica, che vuole rappresentare il bisogno e il volere del marchio di guardare avanti, al futuro. L'auto infatti si presenta al pubblico in varie sfumature di colori, si parte dal Deep Blue frontale che lentamente si trasforma in un Dark Satin, per finire in un colore metallico lucente.

Una scelta davvero curiosa che certamente catturerà l'attenzione dei collezionisti più esigenti. Inoltre sotto questa speciale carrozzeria si nasconde un motore V8 di derivazione Ferrari da 4.7 litri, dunque non parliamo solo di design, anche di prestazioni assolute. 460 i CV promessi, con 520 Nm di coppia. Questo modello inoltre resterà uno degli ultimi "tradizionali" nella storia di Maserati, che da tempo ha annunciato di voler elettrificare la sua intera gamma futura. In ogni caso non sappiamo se questa Zéda sarà venduta a privati o destinata a qualche museo, sicuramente resterà una sorta di opera d'arte in movimento.