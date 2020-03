Nuove foto ufficiali della McLaren Elva, speedster ispirata agli anni '60

Che aspetto ha un'auto da 1.737.731 euro? Probabilmente quello della nuova McLaren Elva, una speedster in piena regola che possiamo finalmente ammirare nelle nuove immagini ufficiali.

Appena questa mattina vi abbiamo raccontato di una Ferrari Monza SP2 protetta in una doppia pellicola, ora invece è il turno dell'inedita McLaren Elva, futuristica per alcuni elementi ma vintage nel DNA. A crearla è stata la famosa sezione Special Operations division (MSO) di McLaren, che si occupa di speciali vetture custom e imperdibili one-off.

Sviluppata sull'ossatura della McLaren Senna, questa nuova Elva si ispira in realtà alla mitica livrea arancione della McLaren M6A (ma non solo), progettata nel 1967 da Bruce McLaren in persona. Essendo una speedster, la vettura non presenta tetto o parabrezza, esattamente come la Monza SP2 di Ferrari, bisogna dunque fare attenzione a premere del tutto l'acceleratore...

La vettura è infatti spinta da un motore centrale V8 Turbo da 4.0 litri, che eroga la bellezza di 815 CV (15 in più della Senna). Lo scatto da 0 a 100 km/h è possibile in meno di 3 secondi, bastano invece 6,7 secondi per andare da 0 a 200 km/h. La casa inglese ne produrrà soltanto 399 unità, ma soltanto 249 saranno riservate ai clienti. Il prezzo di listino è proprio quello scritto sopra, preciso al centesimo...