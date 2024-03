Nuove foto ufficiali della Abarth 600e, svelati anche gli interni

Che Abarth stia lavorando a una nuova 600e non è certo un segreto, anzi, il marchio Stellantis ha annunciato ufficialmente il modello lo scorso 8 febbraio. Tuttavia in quell’occasione è stata mostrata soltanto un’immagine ufficiale, oggi invece abbiamo più immagini da mostrarvi.

Tre nuove foto ufficiali spuntate sul centro media di Abarth che mostrano - finalmente - anche gli interni. Un “regalo” che Abarth ha fatto ai suoi appassionati in occasione del suo 75esimo anniversario. Ricordiamo che, pur essendo un SUV/Crossover compatto, la nuova 600e dello Scoprione è la Abarth più potente di sempre grazie a un motore elettrico da 240 CV. Se la Abarth 500e ha fatto storcere il naso per via di pochissimi upgrade rispetto alla Fiat 500e standard, compreso uno speaker esterno chiamato Sound Generator, sulla 600e gli appassionati potranno godere di un differenziale meccanico a slittamento limitato e componenti racing.

In particolare l’abitacolo mostrato da Abarth appartiene alla Nuova Abarth 600e Scorpionissima, versione speciale che dovrebbe essere disponibile al lancio. Rispetto all’abitacolo della Fiat 600e, abbiamo in questo caso dettagli distintivi come il simbolo dello Scorpione sul volante e le cuciture colorate. Il mondo racing, invece, viene richiamato dai sedili dedicati e dal volante sportivo con inserti in pelle e Alcantara. Il tunnel centrale è provvisto di una copertura che garantisce maggiore spazio, mentre l’abitacolo è impreziosito dalla luce ambiente e dalla radio NAV da 10 pollici per l’infotainment - a sua volta dotato di grafiche Abart e strumenti per la misurazione delle performance. Per chi se lo stesse chiedendo: il famigerato Sound Generator è presente anche sulla 600e. Abarth augura così buona Pasqua agli appassionati con le nuove foto della 600e, il cui lancio ufficiale è previsto per il prossimo mese di giugno.

