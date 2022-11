Nuove foto spia della Volkswagen ID. Aero: la berlina ha un grande schermo centrale

Lo scorso mese di giugno Volkswagen ha annunciato la nuova ID. Aero, berlina elettrica dall'aspetto premium che sarebbe stata commercializzata nel 2024. Conosciamo le linee esterne della vettura ma come sarà all'interno?

Ora possiamo rispondere a questa domanda grazie a nuove immagini spia pubblicate sul web da InsideEVs USA. Una Volkswagen ID. Aero infatti è stata beccata a una colonnina di ricarica e, nonostante i teli di copertura posti all'interno, è chiaro come il marchio tedesco abbia scelto di installare un grande schermo centrale all'interno della sua berlina premium, un touch screen leggermente rivolto verso il conducente e con una sorta di pulsantiera nella parte bassa (e sì, sembra proprio che i tedeschi di Volkswagen non vogliamo proprio abbandonare i tasti attorno allo schermo, seppure touch in questo caso).

Non è chiaro a causa dei teli, sembra però che dietro lo sterzo ci sia un quadro strumenti digitale con vetro curvo, mentre il tunnel centrale sembra alquanto standard, con un comodo bracciolo che può diventare anche un piccolo bauletto. La produzione della nuova Volkswagen ID. Aero inizierà nel corso del 2023, con conseguente commercializzazione europea nel 2024, non vediamo l'ora di ammirare la vettura dal vivo - e magari provarla come il resto della gamma ID. A tal proposito abbiamo guidato il nuovo Volkswagen ID. Buzz, il nuovo van elettrico tedesco.