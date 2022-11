Nuove foto spia della Hyundai IONIQ 5 N, elettrica sportiva da oltre 600 CV

In casa Hyundai la IONIQ 5 è stata una vera e propria rivoluzione. Un veicolo elettrico ingegnerizzato praticamente da zero che presto avrà anche la sua variante ad alte prestazioni: ecco le foto spia della IONIQ 5 N (guarda la galleria completa su InsideEV USA).

La N è da sempre sinonimo di alte prestazioni per Hyundai, anche se fino a oggi è una lettera che è stata usata principalmente per rumorose e potenti auto a benzina (mettiamo alle strette la nuova Hyundai KONA N). I tempi però cambiano velocemente e il baricentro prestazionale sta per essere spostato verso le auto a zero emissioni, ecco dunque che nasce la IONIQ 5 N, anche se su di lei conosciamo davvero poco di ufficiale.

Le foto spia rivelano sempre poco del design finale, inoltre questi prototipi potrebbero montare pezzi provvisori; tecnicamente parlando invece è lecito pensare che la nuova sportiva Hyundai utilizzi il potente sistema già visto a bordo di nuova Kia EV6 GT. Parliamo di ben 580 CV e 740 Nm di coppia, trazione integrale possibile grazie al doppio motore, un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in appena 3,5 secondi. Cosa manca? La velocità massima, che potrebbe toccare i 260 km/h.

Come detto, questi sono i dati della EV6 GT e la IONIQ 5 N potrebbe distanziarsi leggermente dai suddetti numeri. A inizio settembre Albert Biermann, ex capo di Hyundai N, ha detto a The Drive che la IONIQ 5 N avrebbe avuto attorno ai 600 CV, forse 620 CV, una potenza dunque superiore alla EV6 GT. Non vediamo davvero l'ora di scoprirla in dettaglio.