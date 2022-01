Nuove foto spia della BMW X5 M 2022: fari sottili e griglia compatta

Anche se BMW si sta concentrando sulla mobilità elettrica, non sta certo lasciando indietro i suoi best seller a motore termico. In questo 2022 ad esempio vedremo il restyling della X5 M che qualcuno ha fotografato con pochi elementi camouflage.

La vettura è stata camuffata solo all'anteriore e al posteriore, dove probabilmente BMW deve ancora fare delle piccole modifiche, sostanzialmente però il progetto sembra quasi pronto. Del resto è da un anno che il web è pieno di foto spia della nuova BMW X5 M 2022 ed è chiaro che siamo ormai in dirittura d'arrivo, con le ultime immagini provenienti dalla campagna tedesca, appena fuori Monaco.

Sul retro si fanno notare i quattro scarichi, mentre all'anteriore i fari sembrano parecchio più sottili rispetto alla precedente generazione, nonostante le coperture camouflage. Da apprezzare inoltre la scelta di BMW di non dotare questa X5 M di una gigantesca grigia stile iX (cosa comprare fra BMX iX xDrive40 e xDrive50?), preferendo una griglia più sobria e misurata.

Nel set di foto, che vedete in forma completa sul sito Motor1.com, non si vede purtroppo l'abitacolo, che sembra inoltre ricoperto da un telo. Possiamo immaginare che BMW abbia deciso di installare l'infotainment di nuova generazione iDrive 8, già visto a bordo della nuova iX (proviamo la tecnologia invisibile della nuova BMW iX).