Nuove foto spia della BMW iNext 2021: ecco il SUV elettrico con 640 km di autonomia

Da quando in BMW c'è stato un significativo cambio al vertice, l'azienda tedesca ha iniziato a spingere in maniera decisa sul versante elettrico. Una delle prossime vetture a zero emissioni del brand sarà a tal proposito la BMW iNext 2021, un SUV tecnologicamente avanzato di cui abbiamo oggi diverse foto spia.

Abbandonati i progetti i3 e i8, BMW ha deciso già da qualche tempo di elettrificare molti dei suoi grandi classici, pensiamo alla serie Serie 7 ad esempio, o al recente SUV BMW iX3. Prossimamente però, nel 2021, vedremo anche l'avanzato SUV BMW iNext, un nome emblematico che sottintende una nuova generazione di veicoli: a bordo troveremo non a caso motori elettrici BMW di quinta generazione, capaci di erogare fino a 530 CV.

La batteria installata nel pianale della iNext invece sarà da 80 kWh, sufficiente a percorrere circa 640 km secondo lo standard WLTP, o almeno questo è ciò che dichiara BMW. Nel caso in cui queste promesse fossero rispettate, avremmo davanti un veicolo davvero avanzato, con BMW in grado di fare davvero passi enormi in quanto a efficienza energetica. Tuttavia iNext è un "nome da battaglia", da produzione, prossimamente è probabile che il marchio tedesco rilasci il nome finale della vettura, per ora però possiamo solo vedere le ultime foto spia pubblicate in esclusiva da InsideEVs USA.