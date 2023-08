Nuove foto rivelano l'illuminazione interna del Tesla Cybertruck

Un utente su Reddit ha pubblicato una serie di foto che svelano parte dell'illuminazione ambientale interna del prossimo Tesla Cybertruck. Le immagini scattate mostrano una striscia continua di luce rossa che si estende dal cruscotto fino alle coperture delle porte anteriori e posteriori del passeggero destro.

Le foto rivelano anche un nuovo volante chiuso in stile giogo e il display centrale. Tuttavia, dettagli come l'autonomia non sono chiaramente visibili nelle immagini. L'utente ha inoltra fatto notare che il camion è molto più grande di quanto pensasse, con il punto più basso del veicolo che è addirittura più alto della sua ragazza, che è alta circa 1.60 metri. Inoltre, ha precisato che il veicolo era sorprendentemente sporco e ha trovato divertente un'enorme impronta di mano sul pannello posteriore.

Questo particolare "prototipo finale" potrebbe essere lo stesso Cybertruck che Elon Musk ha recentemente testato e che è stato descritto come un'unità "candidata alla produzione". Il veicolo presentava copriruota neri brevettati, specchietti laterali triangolari distintivi del marchio e alcune problematiche di allineamento tra i pannelli che dovrebbero essere risolte una volta che la produzione sarà completamente avviata. Elon Musk ha definito l'ultima variante del Cybertruck come il "miglior prodotto di sempre" dell'azienda.

Rivelato nel 2019, il primo pick-up Tesla sta entrando nelle fasi finali di sviluppo e omologazione, con le prime consegne previste già dal prossimo mese. Gli ultimi aggiornamenti su Tesla Cybertruck riguardano invece dei test effettuati presso la fabbrica di Freemont.