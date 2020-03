Nuove foto mostrano anche il Ford Bronco a 2 porte

Nuove foto mostrano anche il Ford Bronco Baby nella sua interezza, dopo che ieri avevamo visto in pressoché ogni angolazione anche il Ford Bronco Sport, il modello a 4 porte. Entrambi i due veicoli devono ancora venire presentati. Ford rifiuta di commentare, ma sembra proprio che il leak sia autentico. Ecco il Bronco a 2 porte senza veli.

Dopo il modello full-size, anche il Bronco compatto viene svelato completamente. Anzi, quasi, perché pure in questo caso mancano delle foto chiare degli interni.

Ricordiamo che il Bronco Baby dovrebbe venire presentato successivamente al Bronco Sport. Anche per questo motivo, era lecito aspettarsi che ci sarebbe voluto un po' di tempo in più prima di mettere gli occhi anche su un prototipo del modello più piccolo.

Nelle ultime settimane sono circolati diversi rumor piuttosto interessanti sul fuoristrada a due porte: ad esempio sappiamo che molto probabilmente il tettuccio veicolo si potrà rimuovere completamente. Qualche giorno fa era emersa anche la possibilità che il fuoristrada possa ricevere un cambio manuale a 7 marce.

Non è chiara la fonte dei nuovi scatti che ritraggono il Baby Bronco, ma sembra piuttosto certo che si tratti di una foto autentica.

Anche in questo caso Ford ha spiegato che non intende commentare dettagli su prodotti ancora non annunciati, mentre una fonte di The Drive avrebbe confermato l'autenticità del leak.