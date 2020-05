Nelle nuove foto della Mercedes-Benz Classe S 2021 spuntano i tablet posteriori

La Nuova Mercedes-Benz Classe S 2021 inizia ad avere sempre meno segreti. Dopo le immagini spia uscite qualche settimana fa e le recenti foto senza strani camuffamenti, oggi ammiriamo altri dettagli.

Se appena ieri 13 maggio riuscivamo a vedere chiaramente frontale, retro, plancia e sedili anteriori (con tanto di bracciolo ridisegnato), oggi siamo in grado di vedere la plancia da un'angolazione differente (infatti spunta anche parte del tunnel centrale) ma soprattutto possiamo vedere cosa Mercedes ha riservato ai passeggeri posteriori.

Anche se i sedili non si vedono, ma possiamo immaginarli simili agli anteriori, la parte più succosa dell'immagine riguarda gli schermi riservati ai passeggeri, montati uno per sedile. Dei veri e propri tablet da almeno 8 pollici (non è chiaro quanto sia grande la cornice dello schermo ma possiamo immaginare un display effettivo fra gli 8 e i 10 pollici al massimo) che gli occupanti potranno impiegare come meglio credono, quasi certamente anche collegando delle cuffie.

Alla fine del tunnel centrale notiamo anche le immancabili prese d'aria e dei tasti funzione. Ricordiamo anche che la nuova Classe S 2021 dovrebbe offrire una versione aggiornata del Drive Pilot, il sistema di assistenza alla guida del marchio tedesco, con Guida Autonoma di Livello 2.