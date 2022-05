Le nuove Fiat Panda e Tipo in edizione speciale Garmin vi regalano uno smartwatch

La Panda è diventata un’icona dell’automobilismo italiano e non solo, e sebbene la terza generazione del “pandino” abbia già una data di scadenza, ancora ha molto da dire, con una nuova edizione speciale. Fiat ha svelato Panda e Tipo Garmin, che strizzano l’occhio ai clienti più avventurosi.

La collaborazione tra Fiat e Garmin ha dato vita ai due modelli, che si basano sulle rispettive versioni Cross, quelle più propense all’utilizzo all’aria aperta. Panda e Tipo Garmin avranno quindi una dotazione più ricca e già di serie, e i clienti riceveranno anche in regalo uno smartwatch Garmin Venu Sq.

Il primo aspetto che salta all’occhio dell’allestimento Garmin riguarda gli accostamenti cromatici esterni, che presentano una carrozzeria in tinta “Foresta Green” con diversi dettagli in arancio, in particolare sulle portiere e sui cerchioni offerti in tinta nera.

Questa particolare sfumatura di verde non sarà però l’unica disponibile, infatti la Panda può essere ordinata anche in bianco, grigio metallizzato e nera, mentre la Tipo dispone del Gelato White, Colosseo Grey, Maestro Grey e Cinema Black, per entrambi i corpi vettura in cui viene declinata, ossia hatchback e station wagon.

La dotazione di serie della Fiat Panda Garmin comprende gruppi ottici a LED con fendinebbia, rivestimenti interni in tinta con cuciture arancioni, clima automatico, uno schermo da 7 pollici per l’infotainment e suddetti cerchi neri da 15 pollici. Sotto al cofano invece c’è il propulsore 3 cilindri mild-hybrid da 1.0 litro da 70 CV.

La Fiat Tipo Garmin (per i più curiosi, guardate come si comporta la Fiat Tipo nel severo test dell’alce) invece arriva con gruppi ottici a LED per entrambi i lati della vettura, cerchi in lega da 17 pollici neri con dettagli arancio, cruscotto con schermo da 7 pollici e sistema dell’infotainment UConnect 5 che gira su uno schermo da 10.25 pollici. Anche in questo caso è presente il climatizzatore automatico, a cui si aggiungono altre comodità come il cruise control, vetri elettrici, bracciolo e i sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra i quali troviamo il mantenimento di corsia. Le motorizzazioni disponibili per la Tipo Garmin sono due, ossia il turbodiesel 1.6 litri da 130 CV fino oppure il più “pulito” 1.5 litri T4 mild-hybird che offre 150 CV.

I prezzi di queste versioni più pepate non sono stati comunicati, ma non dovrebbero scostarsi molto dalle versioni top di gamma già presenti in listino, ed entrambi i modelli sono già disponibili nelle concessionarie.