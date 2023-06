Nuove Ferrari SF90 XX Stradale e Spider: ecco le Plug-in Hybrid da 1.030 CV di Maranello

La famiglia Ferrari si è appena ingrandita, è stata infatti svelata presso il circuito di Fiorano una sorella della SF90 Stradale: vi presentiamo la nuova Ferrari SF90 XX Stradale, accompagnata dalla SF90 XX Spider dotata di tetto rigido retrattile (RHT).

Le due vetture montano un sistema V8 PHEV, significa dunque che vantano un motore termico V8 ma anche un impianto Plug-in Hybrid completo di batteria di trazione, tre motori elettrici e un’autonomia a zero emissioni, esattamente come la SF90 Stradale originale. Parliamo di due auto che saranno prodotte in edizione limitata: la XX Stradale avrà 799 unità, la XX Spider solo 599, già tutte vendute a un prezzo di 770.000 euro per la Stradale, 850.000 euro per la Spider.

In termini di potenza, Ferrari ha portato il tutto a 1.030 CV, 30 in più rispetto alla SF90 Stradale classica. Il solo motore endotermico turbo, montato in posizione centrale-posteriore, è in grado di erogare 797 CV; è la medesima unità della SF90 Stradale, anche se sulla XX prende il codice F154FB. Questo perché è ancora più efficiente grazie alla lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico, nonché all’adozione di nuovi pistoni e lavorazioni specifiche eseguite sulla camera di combustione per aumentare il rapporto di compressione. Ferrari ha poi rimosso l’impianto d’aria secondario che ha permesso di recuperare 3,5 kg di peso dal motore.

I tre motori elettrici si trovano sull’assale anteriore (2) e fra il motore endotermico e il cambio (1) ed erogano insieme 233 CV/171 kW aggiuntivi. L’autonomia in full electric resta di 25 km, con i motori elettrici che spingono la vettura fino a 135 km/h quando il V8 è spento. Il cambio viene poi riconfermato dalla SF90 Stradale, cambiano però le logiche di cambiata, sulle XX infatti si utilizzano i profili introdotti sulla Ferrari Daytona SP3. Per i più smanettoni: in basso trovate la scheda tecnica completa della hypercar di Maranello.