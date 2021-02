Le nuove Ferrari in arrivo nel 2021: facciamo chiarezza

Ferrari è sempre parecchio gelosa dei suoi piani interni, difficilmente si fa scappare qualche succosa anticipazione, anche se John Elkann ha di recente fatto intuire che per il 2030 dovrebbe finalmente arrivare la Ferrari 100% elettrica. Nel frattempo il cavallino ha anche detto che nel 2021 arriveranno almeno 3 nuovi modelli, ma quali?

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza dando ascolto agli ultimi rumor arrivati sul web. Quasi certamente dovrebbe arrivare sul mercato la Ferrari SF90 Spider, versione cabrio della più famosa SF90 Stradale, di recente tornata alle cronache per via della prova fatta da Chris Harris di Top Gear. Tecnicamente avremmo la medesima scheda della Stradale, con un V8 termico e tre propulsori elettrici, con 1.000 CV di potenza totale e una batteria utile a percorrere 25 km in 100% elettrico. L’arrivo è previsto già per la primavera.

Passiamo così alla Portofino M, versione V8 con tettuccio rigido richiudibile e 2 posti aggiuntivi per avere anche dei bambini a bordo. Anche in questo caso la vettura arriverà in primavera con ben 620 CV. Ancora più potente sarà la Ferrari 812 GTO 2021, versione coupé con a bordo un potente V12 aspirato da 840 CV, che dovrebbe far capolino nel corso dell’inverno.

Durante l’anno potrebbe inoltre arrivare anche un’altra sorpresa, la Ferrari 486 2021, con V6 ibrido plug-in, su questo modello ci sono però ancora parecchi dubbi. Pochi dubbi invece su quando vedremo il SUV Purasangue: bisognerà attendere il 2022.