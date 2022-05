Le nuove EV di Volkswagen, Skoda e CUPRA costeranno 20.000 euro: gli sketch

Fino a qualche tempo fa il teaser di una casa produttrice automotive significava la presentazione dell'auto nel giro di qualche giorno, di qualche settimana o al massimo di qualche mese. Oggi le cose sono cambiate e il Gruppo Volkswagen ha appena pubblicato teaser di auto che vedremo nel giro di qualche anno.

Nello specifico parliamo di tre automobili estremamente interessanti, elettriche entry level che andranno di fatto a sostituire le attuali Volkswagen e-up!, Skoda Citigo-e iV e SEAT Mii Electric. Il mercato, ormai saturo di SUV e Crossover elettrici di alta e altissima fascia, ha estremo bisogno di veicoli più compatti e accessibili e questi tre modelli potrebbero diventare chiave per tutto il Gruppo Volkswagen.



Analizzando i disegni modello per modello, ci accorgiamo subito come la vettura Volkswagen sia differente dal concept ID. Life svelato a settembre 2021 all'IAA di Monaco. Appare inoltre meno squadrata e più compatta dell'attuale ID.3. L'EV di CUPRA invece dovrebbe basarsi sul concept UrbanRebel svelato l'anno scorso, anche se molto probabilmente non avrà i suoi oltre 400 CV di potenza.



Infine lo sketch Skoda sembra essere il più pratico dei tre, una vettura elettrica senza grossi fronzoli dall'aspetto comunque dinamico e sportivo. Il gruppo tedesco ha già confermato di star sviluppando una piattaforma MEB più compatta del normale e che queste tre vetture dovrebbero costare fra i 20.000 e i 25.000 euro.