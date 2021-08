Le nuove eBike Serial 1 di Harley-Davidson arrivano in Italia: modelli e prezzi

Il mondo delle bici elettriche sta conquistando davvero tutti, gli utenti, che fanno sempre più acquisti di questo tipo, e le aziende, che lanciano sul mercato sempre più prodotti. Harley-Davidson ha addirittura creato un brand apposito, Serial 1, che ora porta le sue eBike in Europa.

Su queste pagine abbiamo provato le nuove eBike Porsche, visto i modelli rinnovati di casa Peugeot, ammirato le bici elettriche di Ducati, solo per citare alcuni esempi; oggi è il turno di Harley-Davidson, che sta portando in Europa le eBike del suo nuovo marchio Serial 1. Negli Stati Uniti i due marchi saranno del tutto separati, nel vecchio continente invece inizialmente si sfrutterà l’associazione per fidelizzare il pubblico.

Troveremo infatti le eBike Serial 1 nei concessionari Harley-Davidson, anche in Italia, con prezzi che partono da 3.499 euro per il modello MOSH/CTY. Una eBike molto particolare a unica marcia con batteria da 529 Wh, adatto soprattutto per la città. A 4.599 euro troviamo poi un modello pensato per il mondo femminile, lo STEP/THRU, con batteria da 529 Wh e cambio Enviolo AUTOMATiQ integrato nel mozzo posteriore - che opera in maniera autonoma in base alla pedalata e ai cambi di pendenza.

Al top della gamma troviamo poi il RUSH/CTY a 4.699 euro, che si fa notare per via di una batteria più capiente (706 Wh). A muovere tutte queste bici Serial 1 troviamo un motore Brose S Mah con trasmissione a cinghia di carbonio, dunque dite pure addio alla classica catena. Come legge impone, la velocità massima di queste bici è di 25 km/h, sono dunque perfettamente omologate per circolare sulle strade europee - pur arrivando dagli USA, dove la velocità può superare i 30 km/h. Negli Stati Uniti infatti è disponibile anche un modello chiamato RUSH/CTY Speed, più potente degli altri, che però non sarà commercializzato in Europa.