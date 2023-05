Le nuove e-bike Nilox per l'estate 2023: dalla cittadina K1 MID alla mtb K3 MID

Nilox è pronta ad accogliere la primavera 2023 con nuovi prodotti a due ruote, in particolare pensiamo alle bici K1 MID, K2 MID e K3 MID, tutte assemblate in Italia con gran parte di componenti italiani come DRC o pneumatici VITTORIA. Anche i motori arrivano da aziende italiane: OLI eBike Systems, Askoll e Polini.

Partiamo col parlare della nuova Nilox K1 MID, una bici elettrica per spostarsi comodamente in città. Presenta un display LCD OLI e un motore centrale OLI Sport One da 36 V/250 W/60 Nm che arriva a 25 km/h. La batteria rimovibile è da 468 Wh mentre il cambio è uno SHIMANO Tourney RD-TY3000 a 7 velocità. Le robuste ruote sono KENA 28" x 1,95" che assicurano un'ottima maneggevolezza in ogni occasione. La K1 MID è disponibile nelle taglie S e M a un prezzo consigliato di 2.099,95 euro in colorazione grigio antracite.

La Nilox K2 MID si posiziona un gradino sopra la K1 MID e offre un cambio SHIMANO Deore RD-6100 a 12 velocità, pneumatici VITTORIA 29" x 2,40" ed è adatta anche a terreni sconnessi. Il suo motore è un ASKOLL da 36 V/250 W/95 Nm e pesa soltanto 2,9 kg. La batteria rimovibile è invece da 630 Wh e promette fino a 130 km di autonomia. I freni a disco sono idraulici SHIMANO MT200 e le misure disponibili sono tre: S, M e L. Il prezzo consigliato è di 3.299,95 euro.

Arriviamo così a parlare della NILOX K3 MID, una Mountain Bike che non conosce limiti. Abbiamo in questo caso un motore centrale Polini EP3+ MX da 36 V/250 W/90 Nm e una batteria da 630 Wh (il motore è molto simile al Polini EP3+ EVO trovato sulla Olmo Continental del Giro-E). Il display Polini è un TFT a colori da 2,5", il cambio è uno SHIMANO SLX RD-M7100-SGS a 12 velocità, della stessa marca poi sono i freni idraulici SHIMANO MT400. Una mtb elettrica davvero "cattiva" questa K3 MID di Nilox che ha un prezzo consigliato di 5.899,95 euro ed è disponibile nelle taglie S, M e L.