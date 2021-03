Nuove e-bike gravel GT Grade Power: tre elettriche che sembrano muscolari

Il 2021 si sta dimostrando un anno eccezionale per gli amanti delle bici a pedalata assistita - soprattutto se premium, di fascia alta. Stanno arrivando moltissimi nuovi modelli e dopo la Specialized Turbo Levo 2022 ecco la serie GT Grade Power.

Una serie che prevede tre diverse bici gravel a pedalata assistita con motore Ebikemotion e telaio interamente realizzato in alluminio. Così come avvenuto con la Cannondale Topstone Neo SL, anche le GT Grade Power tendono a nascondere motore e batteria: il primo è incassato direttamente nel mozzo posteriore, grazie alle possibilità offerte dal sistema Mahle Ebikemotion X35, la seconda invece è nel tubo verticale principale e garantisce 250 Wh di energia.



I tre modelli disponibili sono AMP, Bolt e Current, con il primo - al top della gamma - che offre un cambio Shimano GRX 800/600 con tramissione monocorona e gomme WTB Resolute TCS da 42 mm, il secondo con cambio Shimano GRX 400 e pneumatici WTB Nano da 40 mm, infine il terzo con cambio Microshift Advent X e un manubrio flat, un assetto più urbano dunque. Quattro le taglie disponibili, S, M, L e XL con prezzi a partire da 2.399 euro per la Current, 2.799 euro per la Bolt e 3.199 euro per la AMP.