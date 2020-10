Nuove e-bike Garelli Ciclone Edition: le elettriche compatte che omaggiano Super Sic

Nonostante l’avvicinarsi dell’inverno, il settore delle bici elettriche è quantomai in fermento. Questo anche grazie al Bonus Mobilità 2020, che scade il 31 dicembre prossimo. A tal proposito Garelli ha deciso di lanciare due nuovi modelli, uno dei quali dedicato al mitico Marco Simoncelli.

Non parliamo di bici Full Size ma di modelli compatti ispirati alla serie Ciclone, che riguarda invece i nuovi scooter elettrici del marchio. Le nuove e-bike Ciclone Edition di Garelli si presentano al pubblico con motore Bafang Brushless da 250W e 50 Nm di coppia, una batteria Samsung da 670 Wh/14 Ah/48 V, un telaio in alluminio pieghevole, forcella RST in alluminio ammortizzata. Sul manubrio è anche presente un computer multifunzione Cloud Drive CDC6 con display, oltre al cambio Shimano TY500 a 6 velocità.

La batteria agli ioni di litio pesa 3,5 kg e si ricarica in 5-6 ore, con l’autonomia fissata a circa 50 km in funzione del carico e delle condizioni della strada. In totale abbiamo una e-bike da 21 kg, 90 kg di portata massima, 25 kg di portata per il portapacchi. Tre le varianti disponibili, Scout, Sport e Passion, con prezzi a partire da 1.759 euro IVA inclusa. In più, come anticipato sopra, abbiamo una quarta variante: la e-bike Ciclone Edition SIC 58, nata dalla collaborazione tra Garelli e la Fondazione Marco Simoncelli - a cui vanno parte dei proventi. Abbiamo caratteristiche simili al modello standard ma una livrea totalmente personalizzata di colore bianco e rosso, con adesivi aggiuntivi dedicati a Super Sic.