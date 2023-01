Le nuove e-bike 2023 di Fiido: dalla cittadina C21 alla e-MTB M31

Negli ultimi anni il marchio Fiido si è ritagliato una buona fetta di appassionati in Italia, anche grazie a prodotti di ottima qualità come la Fiido X pieghevole ed elettrica che abbiamo provato. Oggi il brand cinese è pronto a lanciare nuovi prodotti e un sito rinnovato per un 2023 elettrizzante.

Il sito web global della compagnia ha guadagnato una nuova interfaccia più user friendly ed elegante, inoltra mostra i nuovi prodotti 2023 - fra cui spiccano le nuove e-bike C21 e C22. Si tratta di avanzate bici elettriche cittadine dal design minimale e dalle ottime performance, pronte a diventare le vostre migliori compagne urbane. Se la C21 ha un design prettamente maschile, la C22 ha un telaio ad accesso facilitato, maggiormente adatto al pubblico femminile.

Fiido ha anche lanciato la mostruosa Titan, pronta ad azzannare ogni tipo di terreno, e la nuova M31, una e-MTB di alta fascia con motore centrale. Al top della gamma 2023 si posiziona però la nuova Fiido Q2, un leggerissimo scooter elettrico dal design tubolare che vanta un motore da 1.200 W e una batteria rimovibile da 1.252,8 Wh. La compagnia cinese ha pensato anche ai bambini con la nuova Fiido Kidz K1, una piccola e-bike per bimbi dai 3 agli 8 anni dotata di Parental Control gestibile tramite app.

Tutti questi nuovi prodotti potranno essere pre-ordinati dal mese di marzo 2023, non ci resta che aspettare l’aggiornamento del sito italiano con prezzi e disponibilità.