Le nuove Digital E-Bike di Peugeot: c'è anche una cargo familiare

Anche se oggi conosciamo Peugeot soprattutto per le sue automobili, il marchio francese ha iniziato la sua storia producendo biciclette, una tradizione che perdura ancora oggi. Il brand del Leone si sta concentrando soprattutto sulle nuove e-bike e oggi vi mostriamo una nuova linea di prodotti.

Peugeot ha presentato tre nuove biciclette 2024, ognuna con caratteristiche uniche. La prima si fa chiamare Digital E-Bike ed è una bicicletta a pedalata assistita pensata soprattutto per gli spostamenti urbani - come si capisce dal manubrio curvo.

Il suo design muscoloso prevede un telaio bombato e linee irregolari, che conferiscono alla bicicletta davvero un’aria originale. Il motore è montato centralmente e la trasmissione dovrebbe essere affidata - stando alle immagini - a una cinghia e non a una classica catena (meglio una bici a catena o a cinghia?).

Peugeot ha anche mostrato la nuova Digital e-Longtail, descritta dalla compagnia come “una bici dal posteriore ampio che può comodamente ospitare fino a due bambini oppure buste o pacchi”. Si tratta di un’intelligente bici cargo per uso familiare, un trend assolutamente in crescita negli ultimi mesi.

Infine abbiamo la Digital e-Front Load, una e-bike 100% cargo che permette di ospitare il carico nella parte frontale grazie a uno spazioso baule. Purtroppo Peugeot ha mostrato solo delle immagini preliminari, non conosciamo specifiche tecniche e prezzi, sappiamo però che i tre modelli dovrebbero arrivare sul mercato fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.